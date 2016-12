Week end soleggiato ma con l'insidia di temporali al Nord

Le regioni settentrionali risentiranno marginalmente delle perturbazioni in transito sull'Europa centro-settentrionale, con brevi fasi di instabilità atmosferica, principalmente sul settore alpino e prealpino, ma occasionalmente anche in Pianura Padana. Temporali di calore nelle ore pomeridiane saranno possibili anche lungo la dorsale appenninica. Ad inizio settimana - continuano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il tempo sarà ancora bello sull'Italia e decisamente caldo al Centrosud mentre per il Nord si profila una evidente attenuazione del caldo".



PREVISIONI PER OGGI

Oggi al Nord condizioni di variabilità con un’atmosfera maggiormente instabile: nel corso della giornata il rischio di rovesci o temporali non riguarderà soltanto le zone montuose, ma carattere isolato anche le aree di pianura, in particolare le pianure della Lombardia e delle regioni di Nordest; alla fine della giornata questi fenomeni potranno poi spingersi fino alle coste dell’Alto Adriatico. Non mancheranno comunque periodi soleggiati con schiarite anche ampie. Al Centrosud e nelle Isole tempo generalmente soleggiato e caldo; nel corso del pomeriggio sviluppo di isolati temporali lungo tutta la dorsale appenninica, attorno ai rilievi della Sardegna e della Sicilia orientale, con occasionali sconfinamenti verso la costa tirrenica della Sardegna e verso le coste del Golfo di Taranto. Temperature di oggi senza grandi variazioni al di sopra della norma, in generale comprese tra 28 e 33 gradi, ma con punte fino a 34-36 nelle zone interne del Centrosud.



Indice di affidabilità >> L’Indice di Affidabilità della previsione per oggi è moderato da Nord a Sud (IdA=70 al Nord; IdA=80 al Centrosud)



PREVISIONI PER DOMANI

Al Nord nuvolosità variabile alternata a schiarite più ampie nelle regioni di Nordovest; su quelle di Nordest saranno ancora possibili locali precipitazioni al mattino più probabili tra la fascia pianeggiante e le coste dell’alto Adriatico; nel pomeriggio brevi e isolati rovesci lungo le Prealpi, tra est Lombardia e Triveneto, e nel settore centrale della Val Padana. Tra la sera e la notte sporadici brevi piovaschi non esclusi lungo le Prealpi lombarde e piemontesi. Al Centrosud tempo generalmente soleggiato e caldo, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani nelle zone interne appenniniche, ma senza precipitazioni. Temperature massime in lieve diminuzione a Nordest, stazionarie o in lieve aumento al Centrosud, dove si toccheranno punte fino a 33-35 gradi. Venti da deboli a moderati orientali sull’alto Adriatico, moderati di Maestrale attorno alla Sardegna. Locali episodi di Foehn tra Valle d’Aosta e Piemonte.



Indice di affidabilità >> L’Indice di Affidabilità della previsione per domani è basso al Nord (IdA=65) a causa della difficile localizzazione dei rovesci di pioggia, mentre è alto al Centrosud (IdA=90-95)



PREVISIONE PER L’INIZIO SETTIMANA

La settimana si apre in tutto il Paese con una maggior stabilità atmosferica e tempo soleggiato e caldo.



Lunedì da segnalare solo una residua nuvolosità nella prima parte della giornata al Nord e a ridosso dell’Appennino centro-settentrionale, destinata a dissolversi con il passare delle ore. Nel pomeriggio locali annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi. Temperature massime in lieve diminuzione al Nordovest e nel settore del medio Adriatico, dove avremo una lieve attenuazione del caldo, senza grandi variazioni altrove. I valori più alti li registreremo sul versante tirrenico della Penisola e delle Isole dove potremo raggiungere ancora i 33-34 gradi. Venti da deboli a moderati orientali in Val Padana, da Nord nordest su regioni adriatiche e Mar Ionio.



La settimana continuerà con una nuova temporanea fase instabile per l’Italia settentrionale tra martedì e mercoledì.



In seguito si prospetta una più duratura fase anticiclonica, stabile e soleggiata, per tutto il Paese e progressivamente anche più calda a causa del contributo di masse d’aria provenienti dal Nord Africa.