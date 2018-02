Voragine Roma, primi due indagati per crollo colposo

Arrivano i primi due indagati per la voragine apertasi in via Livio Andronico, nella zona Balduina a Roma. I pm titolari del fascicolo, in cui si ipotizza il reato di crollo colposo, hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante dei proprietari del terreno e il legale rappresentante della società responsabile del cantiere nel quale è avvenuto il cedimento.