Voragine in strada Roma, Procura apre inchiesta:evacuate 20 famiglie

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla voragine nel quartiere romano della Balduina. Gli inquirenti sono in attesa delle prime informative da parte delle forze dell'ordine intervenute nella zona del crollo. "Vediamo se le palazzine sono agibili, se non lo saranno le 20 famiglie evacuate saranno ospitate dal Comune. Il responsabile dovrà pagare", ha dichiarato il sindaco Virginia Raggi.