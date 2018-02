Sono riprese all'alba le verifiche dei vigili del fuoco, con i tecnici degli enti competenti sul territorio, nell'area in cui mercoledì è crollata una parte di strada in zona Balduina a Roma. Gli accertamenti stanno riguardando sia la stabilità degli edifici vicini sia l'area del crollo e del cantiere sottostante. Pare che già in passato i pompieri fossero intervenuti in zona per verifiche di sicurezza. Sono 22 le famiglie evacuate e che non sono potute ancora rientrare nelle abitazioni perché al momento inagibili.

