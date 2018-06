Volo Napoli-Cagliari colpito da fulmine atterra a Palermo

Disagi per i passeggeri del volo Napoli-Cagliari di Volotea che doveva atterrare all'aeroporto del capoluogo sardo ma che durante il tragitto è stato centrato da un fulmine. Il comandante, in via precauzionale, ha deciso di atterrare all'aeroporto di Palermo. Molti passeggeri sono stati riprotetti su altri voli, altri attenderanno invece i controlli sul velivolo per poi ripartire.