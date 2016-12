Vivendi-Mediaset,indagine dopo denuncia presentata da Fininvest

La procura di Milano ha aperto un'indagine a carico di ignoti per manipolazione del mercato in seguito all'esposto presentato da Fininvest contro il gruppo francese Vivendi. La denuncia è stata firmata da Niccolò Ghedini e depositata martedì, in seguito al comunicato diffuso il giorno prima dalla società francese che annunciava di detenere oltre il 3% di Mediaset e di essere intenzionata a raggiungere una quota del 20%.