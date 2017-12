Vittorio Brumotti e il mini Gabibbo alleati contro i pusher di Parma

#spacciotour, questo l'hashtag con cui Vittorio Brumotti promuove la sua battaglia contro lo spaccio di droga nelle principali piazze italiane. Questa volta il biker è a Parma e ad aiutarlo contro i pusher della città c’è un piccolo aiutante speciale: un Gabibbo in miniatura a bordo di una macchina telecomandata. L’inviato di Striscia la Notizia riesce a mettere in fuga tutti gli spacciatori urlando loro, come di consueto fa da quando ha avviato questa campagna, con il megafono. Missione compiuta: i pusher si dileguano intimoriti e spaventati, mentre le telecamere documentano il continuo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene alla luce del sole.