Viterbo, uccide la compagna poi tenta il suicidio: arrestato un 53enne

07:06 - Ha ucciso la compagna a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita bevendo ammoniaca e tagliandosi le vene. E' accaduto in un appartamento di Sutri, in provincia di Viterbo. L'uomo, un 53enne albanese, ha accoltellato più volte la donna, una connazionale di 31 anni, al culmine di una lite nata forse per motivi di gelosia. E' stato arrestato dai carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il corpo della donna e accanto l'uomo che è stato soccorso e trasportato al policlinico Gemelli. Il 53enne, che è in stato di fermo, piantonato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. La coppia viveva insieme da poco e la vittima era madre di due bambini, di 7 e 12 anni, che quando si è consumata la tragedia si trovavano a scuola. Sia l'uomo che la sua compagna erano attualmente disoccupati.