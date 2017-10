In una regione come la Sicilia, in cui molte famiglie rischiano di finire sotto la soglia di povertà, stride il caso della pensione d’oro della signora Anna Manasseri. La vedova dell’ex Governatore della Regione Sicilia Vincenzo Leanza riceve ogni mese un vitalizio di 9.200 euro e quando l’inviato di Dalla Vostra Parte le chiede se non siano un po’ troppi, la signora risponde: “Non ho niente da dire. Avete sprecato tempo ad aspettare”. Ma Michel Dessì non si arrende e continua a incalzare la fortunata: “Ci sono tante persone che non arrivano a fine mese, lei non si sente una privilegiata?” In effetti in quattordici anni la signora Manasseri ha incassato dalla Regione Sicilia più di un milione e mezzo di euro, cifra che l’interessata commenta così: “Ma ha fatto i conti? Bello, mi piace”. Soprannominata appunto la “vedova d’oro”, la signora non si offende e aggiunge “Andate a cercare quelle d’argento”.