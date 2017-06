Visita a Roma, Trump ringrazia l'Italia per la lotta al terrorismo

Dopo l'incontro con Paolo Gentiloni e con Sergio Mattarella, Donald Trump "ha ringraziato l'Italia per il suo contributo agli sforzi nella lotta al terrorismo". In particolare, il presidente Usa ha sottolineato l'importanza della partecipazione del nostro Paese "alla coalizione anti Isis e il suo ruolo attivo in Iraq e Afghanistan", complimentandosi per "gli sforzi diplomatici per far cessare le violenze in Libia".