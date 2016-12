Virus Zika in Italia: "Vi raccontiamo la nostra esperienza di ammalati"

"I sintomi principali sono stati un eritema sulla pelle, su tutto il corpo, qualche linea di febbre e nulla di più". Suona rassicurante Beatrice (nome di fantasia), che a pochi giorni dal suo rientro dalla Giamaica ha scoperto di essere stata infettata dal virus Zika. In Italia, i casi "importati" di questa infezione sono in crescita: più di 40, al momento, ed è probabile che aumentino durante le ferie estive, tra le persone che sceglieranno Paesi a rischio per le proprie vacanze. Con Beatrice ai Caraibi c'era anche il suo fidanzato Andrea, e hanno scelto di raccontare a TGcom24 la loro esperienza.