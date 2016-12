Violenza sulle donne, bruciata dall'ex: "Non c'è aiuto da parte delle istituzioni"

"Guardarsi allo specchio e non riconoscersi è la cosa più difficile da affrontare", ha proseguito Carla, sottolineando un aspetto in particolare: la crisi di identità che sopraggiunge in una donna vittima di violenze come quelle che ha subito lei.



"Io rido ancora" - "Ho dato vita a un'associazione per aiutare le donne che subiscono violenza - ha spiegato -, ma devo esserci anche io in prima linea, questa battaglia non si combatte da dietro le quinte". L'associazione si chiama "Io rido ancora", un nome non scelto a caso, come lei stessa ha spiegato qualche giorno fa. Questa è la risposta che la donna ha voluto dare all'ex che, mentre le dava fuoco, diceva: "Fammi vedere se adesso ridi ancora". Carla e la bimba che portava in grembo, nata a poche ore dalla tragedia, oggi sono vive.



Violenza di genere in calo - "Oggi è la giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne e proprio oggi voglio dire che i reati legati alla violenza di genere, nell'ultimo anno, sono calati". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che riporta i dati: "Dal 15 novembre 2015 al 15 novembre 2016 sono diminuiti lesioni (-11%), percosse (-19%), minacce (-16%), violenze sessuali (-13%), maltrattamenti in famiglia (-6%) e stalking (-11%)".



Papa: "Dio vuole le donne libere e in piena dignità" - "Quante donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza! Il Signore le vuole libere e in piena dignità". Così papa Francesco in un tweet lanciato nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.