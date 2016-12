Violenza su migranti, prefetto Morcone: falsità in rapporto Amnesty

"Che le forze di polizia operino violenza sui migranti è totalmente falso. Sono rimasto sconcertato nel leggere queste cretinaggini". Lo ha detto alla Camera il prefetto Mario Morcone, capo Dipartimento immigrazione del Viminale, in merito al rapporto di Amnesty International che parla di casi di pestaggi, maltrattamenti ed espulsioni illegali negli hotspot. "Amnesty - ha aggiunto - costruisce i suoi rapporti a Londra, non in Italia".