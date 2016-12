Violenza sessuale su una bimba di sei anni, arrestato: l'uomo era nella casa con i genitori e altri ospiti

Un uomo di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Stato di Rimini per presunta violenza sessuale su una bimba di 6 anni. A dare l'allarme è stata la mamma, pure straniera, che ha visto la figlioletta sanguinante. In casa, oltre ai genitori, al momento del presunto abuso, c'erano anche altri ospiti, ma è stata proprio la bimba ad indicare con precisione l'uomo che le aveva procurato le lesioni.

A intervenire sono stati gli agenti della squadra mobile specializzata in reati sessuali contro i minori. L'autore della violenza, vistosi individuato dalla piccola, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato dalla polizia, che lo ha portato in questura e poi in carcere. Al momento del fermo, aveva ancora, su di una mano, tracce dell'aggressione alla piccola.



La bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale. Il caso particolarmente delicato, è stato risolto immediatamente con la cristallizzazione delle prove scientifiche in loco, intorno al quale gli inquirenti hanno voluto mantenere il massimo riserbo.