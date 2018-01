Violento incendio in ditta di rifiuti: probabile origine dolosa

Sembra prevalere l'ipotesi del dolo dietro il vasto incendio, che è scoppiato, in un giorno di pioggia, nella ditta di rifiuti di Cairo Montenotte (Savona). Lo si apprende dai vigili del fuoco, in azione con reparti provenienti da tutta la Liguria. I sindaci dei Comuni limitrofi di Cosseria, Bragno, Ferrania e San Giuseppe di Cairo hanno ordinato la chiusura delle scuole in via precauzionale.