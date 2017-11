Violentata a tredici anni dal nonno: "Non riesco più a vivere"

"Non avrò mai più indietro ciò che mi è stato tolto. Non è più vivere ma sopravvivere". Lo scandalo degli abusi e delle molestie che nell'ultimo mese ha travolto il mondo dello spettacolo rischia di mettere in ombra altre realtà, analoghe ma dalle quali è molto più difficile fuggire. Perché è lontano dallo sguardo di chiunque che si consumano la maggior parte di queste violenze e nella maggior parte dei casi coinvolgono i minori. Come Laura, la cui vita è stata sconvolta a tredici anni dalle violenze sessuali del nonno. Ora di anni ne ha ventidue ma il ricordo di quanto accaduto la tormenta ancora adesso che ha trovato la forza di denunciare, soprattutto perché la giustizia è lenta nel fare il proprio corso.