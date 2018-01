Viola del 17esimo secolo distrutta in volo , Myrna Herzog accusa Alitalia

Herzog sostiene che Alitalia abbia distrutto il suo strumento, senza fornire alcuna spiegazione o scuse: "Non sono riuscita a contattare nessun operatore della compagnia - ha affermato l'esperta di musica antica e docente a Tel Aviv - l'unica risposta ottenuta è che l'azienda non si assume alcuna responsabilità". Lo strumento, secondo la testimonianza fornita dalle foto da lei scattate, sarebbe apparso al ritiro bagagli completamente distrutto. "Siamo spiacenti per quanto denunciato e stiamo verificando gli avvenimenti descritti - ha spiegato Alitalia - "Ricordiamo tuttavia che, per i bagagli che superano le dimensioni previste per il trasporto in cabina, è previsto l'obbligo di acquistare il cosiddetto extra-seat, se si vuole evitare di spedire il bagaglio in stiva. Nel posto aggiuntivo lo strumento può essere infatti messo in sicurezza con una procedura apposita".