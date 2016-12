Vince a Win for life, non riscuote soldiLissone, fra 72 ore scade premio

Ha vinto al " Win for life ", l'estrazione che garantisce 100mila euro subito e una somma di 4mila euro al mese per i prossimi 20 anni. Il fortunato biglietto è stato acquistato a Lissone , nella Brianza . Il tesoro c'è ma potrebbe presto sfumare. Il vincitore, infatti, non ha ancora ritirato la supervincita. Il termine scade il 29 giugno, giorno dopo il quale non sarà più possibile riscuotere il premio .

La schedina vincente, da due euro, è stata giocata a fine aprile in un bar cittadino. Ora è la Sisal a lanciare un disperato appello per trovare il milionario che non sa di esserlo. Sono passati infatti i due mesi per poter regolarizzare la vincita. In caso contrario, non vorremmo essere nei panni del fortunato "sfortunato".