Viminale, la direttiva: "Gli organizzatori di eventi concorrano alla sicurezza"

Gli organizzatori di eventi dovranno far fronte, come già avviene per le partite di calcio, a un "servizio di stewardship calibrato in relazione alle esigenze" per garantire un'adeguata cornice di sicurezza. Così il capo della polizia, Franco Gabrielli, nella circolare inviata a prefetti e questori dopo la strage di Manchester e in vista dei numerosi eventi di "carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento" previsti per l'estate.