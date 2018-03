Viminale: espulso tunisino, in contatto con militanti dell'Isis

Un 32enne tunisino è stato espulso dall'Italia "per motivi di sicurezza dello Stato". L'uomo, fa sapere il Viminale, è stato indicato dalle autorità di Tunisi come "soggetto facente parte di un'organizzazione terroristica". Recentemente fonti dell'Intelligence hanno segnalato che il tunisino era in contatto con esponenti dell'Isis. Si tratta del 25esimo allontanamento del 2018 che ha colpito soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo.