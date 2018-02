Viminale: espulso tunisino, aveva contatti con estremisti francesi

Un tunisino 41enne è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Lo fa sapere il Viminale, segnalando che si tratta del 23esimo allontanamento dell'anno di soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso. Il tunisino, con numerosi precedenti di polizia in materia di immigrazione illegale e falsificazione di documenti, era in contatto con diversi estremisti islamici francese.