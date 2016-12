Vigili Roma,Marino:ingiustificabili

12:40 - "Non sono riusciti a guastare la festa. In 600mila abbiamo passato il Capodanno in piazza. Ma chi ha provato con assenze ingiustificate e ingiustificabili a far saltare tutto ne deve rendere conto". Lo scrive su Facebook Ignazio Marino in riferimento alle assenze di massa, per malattia, dei vigili della Capitale nella notte di San Silvestro. "Stiamo facendo tutte le verifiche per accertare le responsabilità", aggiunge il primo cittadino.