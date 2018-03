Vigilante ucciso, il figlio: "Anche i genitori sono complici"

Accuse pesanti alle famiglie dei 3 minori che hanno ucciso a Napoli il vigilante, Francesco Della Corte. A lanciarle è il figlio della vittima, Giuseppe, di 25 anni. "Sono complici degli assassini sia quelli che esprimono sui social solidarietà con i minori, sia i genitori, che li hanno lasciati andare in giro alle 3 di notte aggredendo un uomo che faceva il suo lavoro". E continua: "Vogliamo giustizia fino in fondo. Devono marcire in galera".