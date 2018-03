Vigilante ucciso a Napoli, convalidato fermo dei tre minorenni

Il gip del Tribunale per i minori di Napoli ha convalidato il fermo dei tre minorenni accusati dell'omicidio della guardia giurata Francesco Della Corte, emettendo nei loro confronti un'ordinanza di custodia in carcere. I reati contestati ai tre sono di omicidio volontario e tentata rapina. I ragazzi, tutti del quartiere Piscinola dove è avvenuto il pestaggio, hanno aggredito l'uomo per sottrargli la pistola.