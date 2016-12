Vicenza, proposta shock: "Fucilare i ciclisti fuori dalle ciclabili"

"Fucilare i ciclisti che non vanno sulle piste ciclabili". La proposta shock arriva del consigliere comunale di Vicenza Claudio Cicero . "L'altra sera uno l'avrei incartocciato... Non è possibile avere la pista ciclabile libera bella e illuminata e la gente in mezza alla strada con la bicicletta e i fari spenti", ha detto nel suo intervento nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale sull'inquinamento in città.

Il sito bikeitalia.it ha pubblicato online il video dell'intervento. Cicero punta il dito anche contro chi usa le bici da corsa. "Ve lo dico qua perché farò un'azione nazionale: una bicicletta da corsa non può andare in strada, ve lo garantisco io - spiega il consigliere vicentino -, perché non ha gli strumenti previsti dal Codice della Strada per un velocipede. Mancano fari, catarifrangenti e campanello, sappiatelo, perché farò un intervento e voglio vedere come andiamo a finire".



Dopo che si sono sollevate le polemiche anche sui social network Cicero ha fatto un parziale dietrofront spiegando: "Ho utilizzato frasi e termini forti per scuotere le coscienze, affinché la gente capisca che non rispettando le regole si provoca danno o pericolo ad altre persone".