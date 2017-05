Vicenza, parà Usa scomparso da 4 giorni: trovato morto vicino alla ferrovia

Era scomparso dalla caserma Del Din di Vicenza nella notte tra il Primo e il 2 maggio: dopo quattro giorni è stato rinvenuto cadavere. E' giallo sulla sorte di un soldato americano, un paracadutista di 32 anni, del quale non sono state note le generalità, ritrovato morto, dopo giorni di ricerca, dalla polizia militare della base Usaf, nella zona industriale della città, dietro alle acciaierie Valbruna, ai confini col comune di Altavilla Vicentina, nei pressi della linea ferroviaria. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Sul posto, alle 19 del 5 maggio, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Vicenza, che hanno condotto rilievi nella zona del ritrovamento. Al paracadutista si era arrivati seguendo le tracce del suo cellulare, che era stato localizzato proprio nella parte ovest della città.



Secondo quanto hanno riferito i suoi commilitoni, il soldato aveva trascorso la serata del Primo maggio in una discoteca distante pochi chilometri da dove è stato rinvenuto senza vita. L'allarme, come riporta Il Gazzettino, era stato lanciato la mattina successiva, quando i suoi compagni e i superiori si erano accertati che il parà non aveva fatto rientro alla base. Al momento sembrerebbe da escludere il suicidio.