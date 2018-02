Vicenza, morì investito: il Tribunale concede il risarcimento alla moglie e all'amante

Il 10 ottobre 2016 a Sarcedo, in provincia di Vicenza, Bruna Grolla investì con la sua automobile Mirco Rozzani, 39enne di Lugo Vicentino, che stava attraversando la strada insieme all’amica Arianna Gottardo. L’uomo morì 18 giorni dopi per i gravi traumi riportati a causa dell’incidente. Lo scorso 16 febbraio l’automobilista ha patteggiato un anno di reclusione per omicidio stradale, pena sospesa. Ma in Tribunale, come riportano Il Giornale di Vicenza e Il Gazzettino si sono presentate anche la moglie della vittima e l’amica-amante che era con lui quel giorno, Arianna Gottardo. Entrambe hanno chiesto di costituirsi parte civile per chiedere i danni all’assicurazione dell’investitrice.