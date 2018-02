Vicenza, la scuola porta gli alunni al poligono di tiro: è polemica

Il tiro a segno è una disciplina olimpionica ma in Veneto il suo inserimento come attività extracurricolare e senza voto, da parte dell’istituto alberghiero-commerciale Da Schio di Vicenza, sta suscitando polemiche. A Mattino Cinque parla il preside della scuola finita nell’occhio del ciclone, Giuseppe Sozzo: “Il tiro a segno è un’attività in più per la formazione dello studente. Ci tengo a precisare che si tratta di un corso di avviamento all’attività sportiva che portiamo avanti da sei anni, proprio come facciamo per il rugby o la boxe”. Il preside Sozzo ha poi sottolineato: “Sono più di 350 i ragazzi che sono andati al poligono ma non ci sono stati incidenti e neppure effetti collaterali - aggiungendo che - chi impara a usare l’arma in un certo modo, inizia ad averne rispetto e credo che la scuola sia il posto adatto”. Una scelta questa della scuola di Vicenza non molto apprezzata dai genitori dei ragazzi che si dicono preoccupati e dai politici in studio che non ritengono giusto dare in mano a dei ragazzini un'arma.