Vicenza, inseguimento e sparatoria con carabinieri: un ferito grave

Hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri, provocando un inseguimento finito, alle prime luci dell'alba di sabato, con una sparatoria nella zona industriale di Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Uno degli occupanti delle due auto in fuga è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri fuggitivi, probabilmente tre persone, sono riusciti invece a far perdere le proprie tracce scappando a piedi nei campi.