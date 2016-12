Vibo Valentia, Oliviero Toscani nega un selfie a uno studente: "Potresti essere un mafioso"

La mostra fotografica di Toscani, "Razza umana", si propone di essere uno studio socio-politico, antropologico e culturale dell'umanità e delle sue diversità. L'utilizzo di uno stereotipo del genere non gli farebbe fare affatto una bella figura, se quello che ha raccontato il ragazzo è successo davvero.



“Volevo avere il piacere di fare una foto insieme in modo da poter conservare uno scatto con il celebre 'maestro del clic' e invece la sua risposta è stata deludente - ha dichiarato Vittorio Sibiriu, come riportato da Il quotidiano del Sud - Ha giustificato il no additandomi come un potenziale 'mafioso', affermando che sarei benissimo potuto esserlo poiché, a suo dire, 'anche Matteo Messina Denaro non ha la faccia da mafioso eppure lo è'. Io deluso e più che altro offeso e amareggiato dal tenore delle sue affermazioni mi sono allontanato per tornare a casa. Vorrei ricordare al Signor Toscani che la principale qualità di un artista dovrebbe essere l'umiltà, cosa che a quanto pare non rientra tra i termini del suo vocabolario. E, per concludere, vorrei dire che l'unica cosa che il suo atteggiamento provoca in me è sdegno".



Affermazioni molto dure quelle del giovane di quinta liceo. Ma Nicolas Ballario, dell'associazione organizzatrice dell'evento, non ci sta e non intende alimentare le polemiche: "Non è andata affatto così. Io ero presente e chiunque lo fosse so che è pronto a confermare che quella di Toscani era una battuta, rivolta prima di tutto a se stesso". Secondo la versione di Ballario, Toscani avrebbe infatti affermato: "Sei sicuro di voler fare una foto con me? Potrei essere un mafioso. Io non faccio mai foto con chi non conosco, non vorrei trovarmi nella situazione di quelli che si devono giustificare di aver fatto fotografie con gente poco raccomandabile". Infine, Ballario aggiunge: "Chiunque veda in quelle parole un insulto alla Calabria o a un ragazzo (tutt’altro che indignato come scrive, dato che si è fermato con noi per un bel po’ a ridere e scherzare) ha qualche problema".