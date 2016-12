Vibo Valentia, 21enne gambizzata dal fratello perché "indossava la minigonna"

"Mi ha puntato addosso il fucile e ha sparato. Sono caduta e ho chiuso gli occhi per il dolore". Così Marisa Putortì, 21 anni, racconta l'agguato in cui è rimasta ferita venerdì sera a Vibo Valentia. A spararle alle gambe, come hanno scoperto poco dopo i carabinieri, è stato il fratello, Demetrio Putortì, di 25 anni. La colpa di Marisa? Aver indossato la minigonna e aver avuto atteggiamenti troppo disinvolti con gli uomini.