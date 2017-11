Viareggio, offre lavoro a un operaio che viveva in strada e aveva perso tutto: “La sua storia mi ha commosso"

La storia - Parini, una volta letta la storia, ha deciso di incontrare l'uomo, di parlarci e di capire la sua situazione. “Stavo cercando una persona che entrasse nel cantiere. Avevo un posto vuoto, se così si può dire. Ho letto la storia di Giordano e ne sono rimasto profondamente colpito. Ho deciso che volevo dare fiducia a questa persona e ho avuto un primo incontro con lui”, ha raccontato Parini a Il Tirreno.



Il nuovo lavoro - G.P. inizierà a lavorare dal prossimo 20 novembre. "Inizialmente avrà un contratto a tempo determinato, da quattro o sei mesi, poi vedremo - ha spiegato Parini - A me non importa che sia molto qualificato, ma che abbia voglia di lavorare e che si impegni seriamente in quello che fa. Se dimostrerà di avere voglia di impegnarsi non credo che ci saranno problemi a prolungare il contratto e, magari, a farlo diventare a tempo indeterminato".



L’alloggio - E per quanto riguarda l’alloggio: "Lo aiuteremo per i primi due o tre mesi a trovarlo perché al momento lui non ha altro posto dove andare - ha detto ancora Parini - oltre a questo vedremo anche se riusciremo a trovargli un mezzo di trasporto, uno scooter, magari con una colletta. Ancora non lo so".



Un benefattore? - Tuttavia, Parini non si sente affatto un benefattore: "Vogliamo che Giordano riprenda in mano la propria vita, che si rimetta in piedi e faccia veramente vedere che, quando gli viene data un’opportunità, riesce a dimostrare tutto il suo valore. Far del bene a lui è la cosa principale ma si deve sapere che esistono persone, imprenditori, al di là di me, che credono ancora nelle persone e che sono disposte a dare una mano a chi ha bisogno. Magari la nostra storia è più mediatica ma, nel mondo del lavoro, esistono anche altre realtà come queste".