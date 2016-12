Via vai di perturbazioni: le seconda in arrivo giovedì

Al Nordovest tendenza a un generale miglioramento, con nubi piu’ persistenti sulla Lombardia orientale e Levante Ligure. Al Nordest molto nuvoloso o coperto ovunque, con piogge sparse venezie, Romagna e Appennino; nel pomeriggio situazione quasi invariata per quanto riguarda le precipitazioni, ma con nubi meno compatte. Al Centro giornata di maltempo, con cielo da nuvoloso a coperto e piogge intermittenti in tutte le regioni, con locali rovesci in Toscana. Al Sud mattinata con ampie schiarite in Calabria, nuvolosita’ sparsa sulle altre regioni; tendenza dal pomeriggio al peggioramento, fatta eccezione della Calabria, con piogge deboli in Campania, Appennino e centronord della Puglia e in serata anche in Basilicata. In Sicilia giornata di tempo buono, anche se con la presenza di una certa nuvolosita’, specie nel settore orientale. In Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge piu’ probabili nel settore nord dell’isola. Temperature massime in generale in calo (fatta eccezione del Nordovest). Venti deboli, più ventoso il Canale d’Otranto e l’alto Ionio dove in mari risultano mossi e rinforzo di Maestrale in Sardegna.