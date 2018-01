Via da aula per velo islamico, Consiglio di Stato chiede chiarimenti

Il presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, in merito alle notizie di stampa secondo cui il presidente della II sezione del Tar Emilia-Romagna avrebbe invitato una giovane praticante a uscire dall'aula perché indossava il velo islamico, ha incaricato il segretario generale di richiedere una relazione circostanziata sull'accaduto per una compiuta valutazione dei fatti. Al momento il giudice non ha commentato la notizia.