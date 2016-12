Versaldi:mai pensato mentire a Papa

"L'incontro con il Papa era finalizzato a ottenere l'approvazione a proseguire sulla linea di salvataggio dell'ospedale Idi, mai pensato di mentirgli". Così il cardinale Giuseppe Versaldi coinvolto nell'inchiesta sul crac della casa di cura "Divina Provvidenza" e che in un'intercettazione sembrava voler nascondere l'utilizzo di 30 mln di fondi pubblici. "Non volevo entrare in dettagli tecnici perché ciò non era chiaro neanche ai tecnici", spiega.