Veronica Panarello: "Ho detto la verità e non sono stata creduta"

A "Mattino 5" è stata mandata in onda un'intervista esclusiva a Veronica Panarello, la donna condannata in primo grado a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Lorys Stival ucciso il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La donna continua a dichiararsi innocente e ribadisce la relazione con il suocero, Andrea Stival. Tramite l'avvocato, la trasmissione ha intervistato la Panarello in carcere che ha dichiarato: "Vivo la condanna con immenso dolore ma sono sempre fiduciosa, un giorno mi crederanno. Non sono una lucida assassina nè una criminale, mi ha dato molto fastidio essere dipinta per quello che non sono. Ho detto la verità e non sono stata creduta. Oggi l'unica cosa che non farei è tradire Davide". Guarda il video per ascoltare l'intervista integrale.