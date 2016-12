Verona, poliziotto in servizio a un seggio elettorale si spara: è gravissimo

Un agente della polizia ferroviaria in servizio ad un seggio elettorale a Verona si è sparato alla testa poco dopo le 23 di domenica sera. L'uomo dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale dove si trova in condizioni disperate. L'uomo, che ha 40 anni, era uscito nel cortile della sede elettorale, dove avrebbe avuto un litigio con la propria compagna. Poco dopo si è sparato.