Verona, operaio muore schiacciato da una "sponda" di cemento

Un uomo di 42 anni, Pasquale Misitano, è morto in un incidente sul lavoro a Poiano, Verona. L'operaio, che lavorava nel cantiere per la realizzazione della variante alla SP.6 dei Lessini, è rimasto schiacciato sotto una pesante sponda di cemento che non era fissata bene ai ganci di sicurezza. Inutili i soccorsi dei colleghi di lavoro e dei sanitari del 118, arrivati con l'elisoccorso. L'operaio lascia la moglie, due figli piccoli ed un terzo in arrivo.