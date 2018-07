Verona: morto bimbo di 11 mesi, chiesto il giudizio per i genitori

La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio, per omicidio preterintenzionale, dei genitori il cui bimbo di 11 mesi è deceduto all'ospedale di Verona, dov'era ricoverato da quasi 10 mesi, in seguito a un grave trauma al cervello. L'inchiesta intende far luce sul sospetto di una sindrome da scuotimento come causa dei problemi che, dopo mesi di ricovero, hanno portato alla morte del bimbo. La coppia ha respinto ogni addebito.