Verona, massacrati in casa per 200 euro: "Abbiamo temuto per la nostra vita"

"Ho pensato che ci avrebbero ammazzati tutti. Abbiamo fatto tre giorni senza mangiare!" Albina è ancora molto scossa nel rivivere gli istanti dell'aggressione subita insieme al marito Gualtiero da due stranieri. I coniugi stavano uscendo con il figlio non vedente, ma quando la donna è rientrata in casa per chiudere le persiane è stata aggredita: "Ho sentito che all'interno della casa c'era qualcuno. Mi hanno preso per i capelli, portato nella stanza e lanciato sulla sedia. Poi mi hanno percorso chiedendo oro e soldi." Una violenza costata a Gualtiero due fratture al polso e a una costola. E tutto per soli 200 euro. Degli aggressori si sono perse le tracce e a "Dalla vostra parte" la coppia si mostra molto preoccupata: "Non siamo protetti".