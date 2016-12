Verona, insegnante vittima dei bulli cambia scuola tre volte: "Sono solo"

Ruoli invertiti: questa volta ad essere vittima del bullismo non è un adolescente come spesso accade, ma un professore. La storia arriva da Verona: il docente, che oggi ha 54 anni, è perseguitato dai suoi alunni da almeno 8 anni. Lo accusano di essere un corvo, di portare sfortuna. Ha cambiato scuola tre volte, ma la storia è sempre la stessa: "Sono andato a vedere su Facebook decine di scatti fatti di nascosto - il suo sfogo - accompagnati da accuse infamanti". Ma non c'è niente da fare. Le denunce, la solidarietà dei colleghi non bastano: "Mi sento isolato - dice il prof - messo nell'angolo".