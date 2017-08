Verona, coppia di anziani malmenati per una rapina da 40 euro

"Mi ha messo una mano sulla bocca e mi ha ordinato di stare zitta" Ai microfoni di "Dalla vostra Parte" Antonietta, la 67enne di Buttapietra malmenata da due malviventi, racconta i drammatici momenti dell'aggressione subita per vedersi portare via 40 euro. Assieme alla donna, nella villetta in provincia di Verona c'era il fratello Giovanni, con il quale la pensionata ha condiviso anni di sacrifici e lavoro nei campi. "Due personaggi incappucciati hanno aperto la finestra e sono saltati dentro, è già la seconda volta che mi derubano - continua l'anziana - quando uno di loro mi ha aggredito ho avuto paura che mi spezzasse il collo." Anche Giovanni, che inizialmente si trovava al piano superiore, è stato malmenato dai ladri e a distanza di una settimana dal terribile fatto porta ancora i segni della colluttazione "Mi hanno spintonato a terra e mi hanno colpito con un trancino", aggiunge il 64enne. Tanta violenza nei confronti di due anziani per portare via solo pochi spiccioli, circa 40 euro.