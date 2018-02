Vercelli, la moglie muore in ospedale ma nessuno lo avverte

Va a trovare la moglie malata in ospedale ma nel letto della stanza dov’era ricoverata c'è un’altra signora. Poi la tragica scoperta: la coniuge di 87 anni, con cui era sposato da 64, era morta il giorno prima e nessuno lo aveva avvisato. È successo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Una storia paradossale a cui Federico Reina, un 92enne di Santhià ,non riesce ancora a credere: “Avevo lasciato mia moglie il giorno prima in ospedale - dichiara l’uomo ai microfoni di Mattino Cinque - poi il giorno dopo sono andato a trovarla ma non c’era più. Quando ho chiesto spiegazioni mi hanno portato in obitorio e lì ho scoperto che era morta. Nessuno mi ha avvisato. È una vergogna”. L’anziano aggiunge: “Nessuno mi ha chiesto scusa. Com’è possibile, avevo lasciato loro quattro numeri di telefono e non hanno avuto la premura di chiamarmi”. La dirigente Emanuela Pastorelli ha però assicurato: “Siamo costernati, abbiamo avviato un’indagine interna. Una cosa simile non è mai successa, ci ha molto rattristato questa situazione”.