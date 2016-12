12:37 - Poco dopo il Lago Maggiore, anche quello d'Orta è esondato ad Omegna a causa delle abbondanti piogge che stanno interessando la provincia di Verbania. Allagata la zona dei parcheggi pubblici e la piazza davanti all'ospedale Madonna del Popolo. Resta critica la situazione in valle Strona, dove la provinciale è chiusa per il rischio frane. Per limitare i disagi alla circolazione, oggi e domani le scuole della valle sono state chiuse.