Ventimiglia, tra gli oggetti contundenti sequestrati ai No Borders un guanto con gli artigli di Wolverine

Sono molte le "armi" sequestrate dalla polizia agli attivisti 'No Borders' di Ventimiglia. Diversi gli oggetti atti ad offendere ritrovati in seguito a controlli: coltello con lama di 30 centimetri, bulloni, tubi di plastica utilizzati come manganelli, mazze e anche un guanto con tre lame affilate simili agli artigli di Wolverine, noto personaggio del mondo dei fumetti. Quindici soggetti, trovati in possesso di tali impropri strumenti, sono stati fermati e identificati.