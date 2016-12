Ventimiglia, Toti: "Nelle prossime ore i trasferimenti dei migranti"

"Ci hanno assicurato che il lavoro di alleggerimento su Ventimiglia inizierà nelle prossime ore e sarà serrato, con trasferimenti altrove. Per quanto riguarda i No Borders, l'attività è stata depotenziata e destrutturata e al momento non si prevedono particolari guai". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Gli immigrati vanno identificati e chi non ha titolo per restare sul nostro territorio va espulso", ha concluso.