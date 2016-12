Ventimiglia, sgomberati migranti al confine Alfano: "Scena è un pugno in faccia all'Ue"

18:43 - "La scena di Ventimiglia è un pugno in faccia all'Europa ed è la prova che i migranti non vengono in Italia per stare in Italia, ma per andare in Europa". Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, al suo arrivo al consiglio Ue. "E' esattamente dalle immagini di Ventimiglia che tutti devono trarre insegnamento - afferma -. Credo che quella scena sia davvero un pugno negli occhi di chi non vuol vedere".

Ventimiglia, la giornata degli sgomberi Di Antonio Bartolomucci