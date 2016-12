Ventimiglia, migranti si spostano a un chilometro di distanza per evitare lo sgombero forzoso

Pare che la strategia dei profughi, sia quella di frammentarsi: piccoli gruppi sparsi in varie parti della città o nel comune vicino. Il loro obiettivo resta arrivare in Francia e per farlo non vogliono farsi identificare perché altrimenti dovrebbero rimanere in Italia fino a quando non ottengono lo status di rifugiato e i tempi sono lunghi. "A Parigi abbiamo la nostra famiglia, vogliamo uscire dall'Italia e proveremo in tutti i modi a farlo", dicono due giovani etiopi.



Il vescovo di Ventimiglia: "Tendopoli in un terreno del seminario" - Il problema appare al momento solo "spostato". Una possibile soluzione sembra però poter arrivare dalla diocesi. "Con il sindaco di Ventimiglia stiamo lavorando per evitare qualsiasi soluzione forzosa e disordini - ha fatto sapere il vescovo della città ligure, Antonio Suetta -. La situazione è ancora tutta in fieri, ma noi abbiamo già dato la disponibilità a montare una tendopoli in un terreno del seminario, attivando una collaborazione con la Croce Rossa per una cucina da campo e con la Protezione Civile per i servizi igienici".