Ventimiglia,migranti oltre confine

Alcuni migranti hanno superato il confine con la Francia "come atto dimostrativo per dire che l'Europa e i suoi Stati membri hanno fallito". Lo scrive in una nota Aboubakar Soumahoro, portavoce della coalizione internazionale "Sans Papiers, migranti, rifugiati e richiedenti asilo". Secondo quanto appreso i profughi sono ancora liberi nonostante siano privi di documenti in territorio francese.