Ventenne uccisa nel Siracusano, il compagno confessa il delitto

Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, nel Siracusano, ha confessato il delitto. Dopo ore di interrogatorio il giovane, un bracciante agricolo, ha ammesso di avere assassinato la donna con la quale 8 mesi fa aveva avuto una bimba. Accusato di omicidio, è in stato di fermo: avrebbe ucciso per gelosia.